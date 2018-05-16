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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Оздоровление в рассрочку

Арбитражные управляющие сулили решить проблемы банкрота за мзду
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО №7567 (104)
Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении двух арбитражных управляющих и члена ассоциации арбитражных управляющих. Их считают виновными в коммерческом подкупе по предварительному сговору и обвиняют в вымогательстве в крупном и особо крупном размере. Узнав о начавшейся процедуре банкротства строительной организации, злоумышленники предлагали главе компании решить возникшие проблемы за солидное вознаграждение.

Как установили сотрудники прокуратуры, преступный план был тщательно продуман и детально проработан. В июне 2016 года Арбитражный суд Свердловской области признал несостоятельной (банкротом) крупную строительную организацию. Получив эту информацию, арбитражный управляющий разработал схему воздействия на учредителя и директора компании (женщина совмещала эти два поста). К реализации плана он привлек своего коллегу, а также еще одного специалиста - авторитетного члена Ассоциации профессиональных арбитражных управляющих.

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Действуя в сговоре, злоумышленники получили право временно выполнять функции исполнительного органа в коммерческой организации, которая инициировала банкротство строительной компании, - в качестве арбитражных управляющих. А третьего участника группы, как и было задумано, удалось утвердить конкурсным управляющим строительной компании-банкрота.

Установлено: в этом статусе он оказывал активное влияние на учредителя, уверяя, что сможет самостоятельно решить все проблемы фирмы. Естественно, не бескорыстно. За вывод предприятия из процедуры банкротства новоиспеченный конкурсный управляющий требовал пять миллионов рублей. Второй вариант "содействия" предполагал рассрочку - 300 тысяч ежемесячно за общее покровительство при ведении процедуры банкротства.

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Правда, позднее мошенники снизили цену коммерческого подкупа до 150 тысяч рублей в месяц. Скидка подействовала - согласие бизнес-леди было получено. Первый транш предназначался на оплату работы по подготовке к рассмотрению дела в арбитраже. Известно, что с февраля по май 2017 года злоумышленники получили от учредителя строительной организации 450 тысяч рублей.

Кроме того, шантажисты требовали 1,5 миллиона рублей за услуги по подписанию и утверждению в Арбитражном суде мирового соглашения. В случае отказа в передаче денег они угрожали сорвать эту процедуру. Причем первую часть в размере 750 тысяч представитель Ассоциации арбитражных управляющих должен был получить после подписания им мирового соглашения. Вторую половину суммы от главы компании вымогатели ждали позднее - после вынесения судом решения об утверждении мирового соглашения и прекращении процедуры банкротства.

При получении второго транша "авторитетный эксперт" и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело будет рассматриваться в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.

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