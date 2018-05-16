Свердловский областной суд вынес решение о взыскании похищенных из городского бюджета 56,3 миллиона рублей: эту сумму преступники "заработали", недокладывая мяса в котлеты для школьников. В среднем "приварок" с детских обедов составлял 2,5 миллиона рублей в месяц. Средства в 2011-2013 годах выводились через муниципальные учреждения - комбинат "Аленушка" и столовую, которые регулярно выигрывали конкурсы на организацию школьного питания.

Действия предпринимателей, наживающихся на школьных обедах, несут угрозу не только родительскому кошельку, но и детскому здоровью. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Уголовное дело началось с анонимной записки, где излагалась схема вывода бюджетных средств. Не назвавшие имен сотрудники предприятий общепита жаловались, что руководство ежемесячно изымает из кассы внушительные суммы, а образовавшуюся дыру закрывает договорами с фиктивными поставщиками. Как подсчитало следствие, реальные поставки продуктов были на 20 процентов меньше, чем значилось по документам. Нехватку маскировали, разбавляя котлеты хлебом, уменьшая порции и т.п.

В преступную группу входило пять человек. Трое с самого начала сотрудничали со следствием. А вот директор комбината Алексей Шаклеин и замдиректора столовой Дмитрий Зеленцов успели покинуть Россию. В ноябре 2015-го обоих объявили в международный розыск. Не прошло и месяца, как Зеленцова задержали при попытке въехать в Болгарию из Турции и этапировали на родину. Шаклеин до сих пор числится в базе Интерпола как подозреваемый в крупномасштабной растрате. Его уголовное дело выделено в отдельное производство.

Остальных фигурантов судили за хищение путем растраты в составе организованной группы с использованием служебного положения. Зеленцова приговорили к 7,5 года лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей, его соучастницам назначили по четыре с лишним года колонии общего режима и 200-тысячные штрафы. После чего прокуратура обратилась с иском о взыскании с виновных материального ущерба в пользу муниципального бюджета. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Учредитель муниципальных предприятий регулирует, но не контролирует их деятельность, тем более не следит за качеством школьного питания

- Ущерб будет возмещен за счет недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих осужденным, - отмечает старший помощник прокурора области Марина Канатова.

Хотя в последние годы приняты серьезные законодательные меры против фирм-однодневок, рынок школьного питания остается малопрозрачным и практически бесконтрольным. Как пояснили в администрации Екатеринбурга, учредитель муниципальных предприятий - департамент по управлению имуществом - регулирует, но не контролирует их хозяйственную деятельность, тем более не следит за качеством обедов. И результаты бесконтрольности налицо. Скажем, месяц назад прокурорская проверка обнаружила в школьных столовых сыр и огурцы с наценкой 250 процентов вместо допустимых 20-ти.

- Орган местного самоуправления работает в соответствии с федеральным законодательством. По 44-ФЗ в конкурсной процедуре побеждает подрядчик, который предложил наименьшую стоимость согласно техническому заданию. Муниципалитет не вправе повлиять на выбор подрядчика, - пояснил "РГ" пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

Но дешевизна и качество чаще всего несовместимы. Напомним, недавно в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении бухгалтера комбината школьного питания "Золушка", обеды которого привели к пищевому отравлению нескольких десятков детей.

Между тем

Совет Федерации разрабатывает законопроект "О детском и школьном питании", цель которого - установить жесткий контроль на этом рынке. Разработчики обещают изменить правила закупок, чтобы определяющим критерием стало качество, а не цена. До конца весенней сессии проект обещают внести в Госдуму.