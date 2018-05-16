Главу аппарата Челябинской думы задержали за взятку от театра

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя аппарата Челябинской городской думы Юрия Чанова. Чиновника подозревают в получении "отката" от одного из челябинских театров.

Об этом сообщили в среду в следственном управлении СК по региону.

- По данным следствия, в марте прошлого года подозреваемый получил взятку в размере 300 тысяч рублей от директора одного из муниципальных театров за выделение бюджетной субсидии на проведение театрального фестиваля, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ, осуществляющими оперативное сопровождение уголовного дела.

По данным из собственных источников "РГ", Юрия Чанова задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово - сразу по возвращении из отпуска.

Действия чиновника квалифицированы по статье о взятке в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), предусматривающей наказание на срок от семи до 12 лет со штрафом 60-кратным размеру подношения и лишением права занимать руководящие должности еще на 10 лет.

Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и предъявлении обвинения. В ходе расследования в мэрию будет подано официальное представление об устранении причин и обстоятельств, способствовавшие совершению преступления, отметили в СК.

В Челябинской городской думе задержание руководителя аппарата пока никак не прокомментировали.