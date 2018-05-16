В Екатеринбурге аварийно сел пассажирский самолет

Минувшей ночью в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку пассажирский самолет. По факту авиационного инцидента начата доследственная проверка, передает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СК РФ,

По информации ведомства, 16 мая в 1.04 по местному времени в Екатеринбург вернулся AirbusA320, ранее вылетевший в Самарканд.

"На борту находилось 47 человек, в том числе - шесть членов экипажа. В результате вынужденной посадке никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило", - рассказали в СК на транспорте.

Пока о причинах ничего не известно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.