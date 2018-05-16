Власти Якутска в рамках объявленного режима ЧС запретили продавать спиртное в пригородах, которые подтапливает паводковыми водами. Но жителям не до алкоголя - они сутками возводят дамбы, пытаясь спасти свои села. Увы, не всегда успешно.

Ледоход на Лене остановился километрах в пятидесяти ниже Якутска, упершись в сплошной двухметровый лед. Взрывать его бесполезно - он тянется до Северного Ледовитого океана, и никакой взрывчатки не хватит выполнять работу за весну.

Ледоход на Лене остановился километрах в пятидесяти ниже Якутска, упершись в сплошной двухметровый лед

Городу пока ничего не грозит - от реки его отделяет высокая дамба. А вот пригороды ничем не защищены. Первым под удар стихии в таких случаях всегда попадает Табага. Издалека видно, что протоку, на берегу которой стоит это маленькое село, напрочь забило льдом, и он уже наваливается на заборы.

- Ворота не успела закрыть, разиня, - сокрушается бабушка Виктория Пилипенко, чей дом расположен в самом низком месте. - Льдины-то, если заплывут, теплицу порвут. А в 2010-м и вовсе так давануло, что половицы в доме выломало. В чем была к соседям наверх убежала.

Ворота почти полностью скрыты под водой, которая подбирается к порогу дома. За ними - сплошные глыбы льда. Тысячи, миллионы тонн. Если это заплывет к бабушке во двор, не то что ворота - домишко на дорогу вынесет. Виктория Николаевна не верит официальным сводкам об изменениях уровней воды.

- Вот мой водомерный пост, - показывает она на палочку, воткнутую в кромку наводнения. - Меньше чем за час пять сантиметров прибавилось. А вон мой спасатель, - кивает на внука. - Сейчас лодку наладит, поплывет ворота закрывать.

На улицах Табаги почти никого не видно. У каждого жителя на речной стороне - свой водомерный пост во дворе. Ждут.

...Переваливаю за гору, внизу открывается обширная долина. Лента дороги, соединяющей Якутск с Хангаласским районом, здесь делит мир напополам. Слева - безбрежная синева воды с редкими островками. Справа - сопка, на крутых склонах которой пасутся коровы и лошади. Местные жители перегнали домашних животных от греха подальше на возвышенные места.

На обочине приткнулась машина дорожников, которые щепочкой промеряют, сколько еще воде осталось, чтобы добраться до асфальта. Навскидку сантиметров 15. "Прет и прет, как бешеная", - разводит руками один из них. На подъезде к селу Техтюр мужики строят вдоль дороги дамбу. Ряд за рядом укладывают мешки с песком, спасают свои дома. Фортификацию уже облизывает прибывающая вода, но пока запас высоты есть.

А вот соседнее село Октемцы река уже поделила на множество островков, залила дворы и дома.

- Мы две защитные дамбы наладили. Одну в первую же ночь снесло. Вторую двое суток поднимали, но сегодня утром промыло и ее. И сразу несколько улиц - около ста домов - оказались под водой. Благо ученые уже вещи заранее подняли повыше, - устало рассказывает заместитель сельского главы Акулина Максимова.

Пять лет назад это село, стоящее на довольно высоком месте, затопило впервые за всю его историю. В тот раз людям, никогда не сталкивавшимся с наводнением, пришлось буквально убегать от воды, а лед заплывал на улицы, круша дома.

- Теперь хоть льда нет - весь уже утащило в этот затор окаянный, - говорит Акулина Иннокентьевна...

На обратном пути опять притормозил возле дежурных дорожников. Вода возле них уже взобралась на асфальт, но лица у парней веселые. Показывают на палочку, воткнутую на обочине, - точь-в-точь такую, что и во дворе у бабушки Пилипенко. Радостно кричат: "Остановилась!"

Увы, это была временная остановка. Через час МЧС распространило сводку: вода продолжает подниматься еще быстрее. По прогнозу в районе Табаги ее уровень за сутки вырастет почти на метр. Даже если внук Виктории Николаевны сможет закрыть ворота, лед пройдет над ними.