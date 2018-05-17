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17.05.2018 16:10
Рубрика: Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумов вновь задержан

Текст: Иван Петров

Не так давно завершился судебный процесс, прозванный "делом реставраторов", как основной его фигурант - бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов - вновь оказался в кабинете у следователя.

По материалам ФСБ Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ было возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве, в котором фигурирует бывший высокопоставленный чиновник.

Фото: РИА Новости
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Пирумову вменяется особо крупное мошенничество, совершенное организованной группой (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ). В основе расследования - факты хищения не менее 450 миллионов рублей из госбюджета при строительстве комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж".

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, кроме Пирумова в качестве подозреваемых по делу проходят директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо (также фигурировал в "деле реставраторов") и фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.

Подозреваемые, по данным следствия, организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. Большую же часть полученных в качестве аванса средств подозреваемые, считают следователи, перечислили в подконтрольные им организации.

Отмечается, что в рамках расследования следователи СК совместно с оперативниками ФСБ провели 16 и 17 мая обыски, в том числе по месту жительства подозреваемых. После чего Пирумов и Колесников были задержаны.

"Следователи в настоящее время проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления и всех лиц, причастных к его совершению",- заключила Светлана Петренко.
Напомним, Дорогомиловский районный суд Москвы в октябре прошлого года признал виновными и вынес приговор восьмерым фигурантам "дела реставраторов". Все фигуранты признали свою вину в совершенном мошенничестве при хищении госсредств. В связи с этим дело рассматривалось в особом порядке.

Фото: YouTube.com
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Следствием и судом было установлено, что в 2012 году замминистра культуры Григорий Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию, а также завышая в разы стоимость услуг на выполнение реставрационных работ на крупных объектах. Больше 100 миллионов рублей были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драматического театра в Пскове, Изборской крепости в Псковской области и исторической крепости в Калининграде.

Всем подсудимым дали реальные сроки, но совсем небольшие. Пирумову присудили 1,5 года колонии общего режима, но освободили в зале суда, так как указанный срок он отбыл в СИЗО во время расследования. Также Пирумова приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей. Прокуратура приговор опротестовала, потребовав приговорить бывшего замминистра к 5 годам колонии и штрафу в 1 млн. рублей. В конце прошлого года Мосгорсуд увеличил штраф до 1 млн. рублей, оставив назначенный Дорогомиловским судом срок неизменным.

Директор управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, который вместе с Пирумовым сейчас вновь оказался фигурантом уголовного дела, ранее также был отпущен в зале суда.

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