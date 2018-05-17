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17.05.2018 21:30
Рубрика: Происшествия

Не дальная дорога

Большинство осужденных отбывает срок в своих регионах
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7569 (106)
По данным тюремного ведомства, лишь пятая часть осужденных отбывают наказание в других регионах. Восемьдесят процентов заключенных сидят там, где жили и на воле.

Об этом сообщил начальник управления исполнения приговора и спецучета Федеральной службы исполнения наказаний России Игорь Вединяпин в ходе впервые организованного мероприятия "Прямой разговор" - прямой линии руководства тюремного ведомства с членами общественных наблюдательных комиссий.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Заключенные смогут менять колонии на исправительные центры

Форум организовали ФСИН России и Общественная палата РФ. Как сообщил первый заместитель директор Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый, по итогам разговора будут подготовлены методические рекомендации по взаимодействию территориальных органов и членов ОНК.

"Проект этого документа подготовлен, но, естественно, работа над ним продолжится, - сказал он. - Окончательный вариант Методических рекомендаций будет дорабатываться с учетом предложений, которые высказаны в ходе "Прямого разговора", а также мнения Общественной палаты Российской Федерации".

Эксперты тюремного ведомства подчеркнули, что сегодня в другие регионы отбывать наказание направляют особо опасных рецидивистов, которые содержатся отдельно. Также приходится отправлять в другие регионы осужденных, ранее проходивших в службу в правоохранительных органах, потому что такие заключенные должны содержаться в отдельных учреждениях. Кроме того, из-за небольшого числа женских колоний, женщин, ранее уже отбывавших наказание, тоже отправляют в другие регионы. Но основная масса сидит в своих регионах, это важно, чтобы люди не теряли социальные связи.

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