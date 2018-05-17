Раскрыта дерзкая кража икон из монастыря

Кощунственное преступление, совершенное в Свято-Троицком Макарьевском Желтоводском женском монастыре, что в Нижегородской области, раскрыто.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала "Российской газете", что "сообщение о преступлении поступило в дежурную часть ОМВД России по Лысковскому району 2 мая. Установлено, что накануне, после окончания Всенощной, злоумышленник спрятался в Успенском соборе. Ночью он сломал киоты и, открыв окно второго этажа, спустил на веревке десять чтимых образов во двор монастыря. Среди них - "Преподобный Макарий" и "Святой Николай Чудотворец" с мощами, "Преподобные Василий и Савватий", "Спас Нерукотворный", "Собор Архангела Михаила", "Преображение Господне" и другие. Затем через находящуюся на реконструкции башню передал похищенное организатору противоправного деяния и подельнику".

Для православных верующих украденные иконы бесценны. Но для антикваров - это дорогостоящие произведения искусства XVII-XVIII веков, представляющие колоссальную художественную и историческую ценность. По словам Ирины Волк, только за одну из украденных икон - мироточивый образ Божией Матери "Владимирская" XVII века - похитители запросили свыше 5 миллионов рублей.

Собственно, воров и выдали их попытки сбыть краденое - оперативники получили информацию, что кто-то ищет покупателя среди коллекционеров антиквариата.

Не секрет, что информация о краже исторических ценностей, предметов искусства быстро распространяется в заинтересованных кругах - далеко не все коллекционеры и торговцы антиквариатом готовы рисковать своей репутацией и свободой, покупая краденое. Тем более, что для большинства такая покупка бессмысленна - ее надо далеко и надолго спрятать, никому не показывать. Обычно широко известную вещь если и похищают, то по специальному, так сказать, заказу, чтобы сразу же вывезти из страны. Появиться она может в частной коллекции или на аукционе как минимум через два-три десятка лет.

Чтобы случайно не попасть впросак, профессиональные сообщества даже издают для внутреннего пользования небольшими тиражами каталоги "пропавших" произведений. Разумеется, полиция охотно делится с такими издателями сведениями. А те, в свою очередь, сообщают оперативникам, если где-то увидят или услышат о предмете из такого каталога. Видимо, так произошло и в этот раз.

Воров выдали их попытки сбыть краденое - оперативники получили информацию о поисках покупателя

Чтобы найти и задержать преступников, разработали несколько оперативных комбинаций, в которых участвовали оперуполномоченные Главного управления уголовного розыска МВД России с нижегородскими коллегами, сотрудники ГАИ и УФСБ по Нижегородской области, бойцы спецназа Росгвардии.

- В результате 60-летний ранее судимый мужчина и его 27-летний сообщник были задержаны в тот момент, когда, договорившись о сделке, везли три реликвии на продажу. Третий фигурант - 37-летний житель Нижегородской области задержан в частном доме села Кусаково Богородского района. Остальные семь икон полицейские обнаружили в специально оборудованном тайнике в лесном массиве. В ближайшее время древние святыни будут возвращены в монастырь, - рассказала Ирина Волк.

Впрочем, на этом история не закончена. Сыщики не исключают, что кража из женского монастыря - не единственный эпизод из деятельности преступной группы.