Клиенты ресторанов быстрого питания стали чаще обращаться в суды

В Замоскворецком районном суде столицы назначили к рассмотрению иск жительницы подмосковных Химок о денежной компенсации от крупной сети ресторанов быстрого питания за то, что ее ребенок в одном из ресторанов этой сети поскользнулся на мокром полу, упал и получил травму.

Мать с маленьким мальчиком пришли в ресторан, расположенный в одном из торговых центров Химок. Пресс-секретарь суда Эмилия Хиль сообщила, что, как следует из искового заявления, на полу ресторана было что-то разлито. Именно в этом месте мальчик поскользнулся и упал. При падении он получил травму головы. Факт травмы был засвидетельствован медицинскими работниками в ближайшем травмопункте.

Представитель сети ресторанов пока не сообщил, готова ли компания нести ответственность за травму, полученную ребенком, в полном соответствии с иском.

Напомним, сумма ущерба, указанная заявительницей в иске, составляет 230 тысяч рублей. В пресс-службе суда уточнили, что в этой сумме 200 тысяч рублей - компенсация морального вреда, а 30 тысяч - возмещение судебных расходов.

Гражданские иски москвичей к сетевым ресторанам быстрого питания - не редкость. В этом же Замоскворецком суде по иску Оксаны Чернявской, поход которой в фастфуд-ресторан закончился в больнице, было принято решение о выплате ей более трехсот тысяч рублей. Истица требовала миллион рублей - 900 тысяч компенсации морального вреда, а также еще 100 тысяч, чтобы покрыть расходы на лечение. Суд постановил взыскать с рестораторов 254 тысячи рублей, а также 20 тысяч - в качестве компенсации морального вреда, 30 тысяч - компенсацию расходов на адвоката.

По словам женщины, она просто шла в помещении ресторана и внезапно поскользнулась. Упала неудачно: ударилась лицом и выбила два зуба. Потом выяснилось - в этом месте уборщица только-только вымыла пол, и он был мокрым. А табличку об этом не выставили. В декабре прошлого года Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск жителя Ростова-на-Дону, требовавшего от ресторана более полумиллиона рублей за пролитый на него кофе, и постановил взыскать с компании 50 тысяч рублей морального вреда. В 2016 году Тверской райсуд Москвы взыскал с такого ресторана 65 тысяч рублей в пользу посетительницы, сломавшей руку в результате падения в зале ресторана.