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17.05.2018 21:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело дали на дом

Нине Масляевой из "Седьмой студии" продлили арест
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7569 (106)
Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой, которую обвиняют в хищении бюджетных средств.

Как заявил на суде следователь Александр Терехин, срок содержания обвиняемой под домашним арестом необходимо продлить, так как на данный момент Масляева ознакомилась с 19 томами дела, ее защитник - с 21. Всего, по словам представителя следствия, дело включает в себя более 250 томов.

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Адвокаты и сама бывший главбух отказались выступать в прениях, оставив решение о продлении ареста на усмотрение суда. В итоге суд постановил продлить срок содержания под домашним арестом до 19 июля. Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Обвиняемыми по делу проходят худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший директор театра и первый генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывший руководитель департамента Минкультуры РФ и директор РАМТ Софья Апфельбаум, а также экс-генпродюсер Екатерина Воронова.

Первыми в мае прошлого года были задержаны Масляева и Итин. Причем если Итина отправили под домашний арест, то Масляевой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже бывший главбух заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают.

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