Москвич попытался убить шилом 70-летнюю женщину

Молодой житель Москвы попытался убить случайно проходившую мимо 70-летнюю женщину.

Это произошло минувшей ночью на улице Борисовские пруды, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве. На кадрах с камер видеонаблюдения, которые обнародовал один из популярных пабликов, жестокая сцена показана в деталях. На пожилую женщину, шедшую по двору с тяжелой сумкой, набросился парень в черной майке.

Лишь чудом пенсионерка осталась жива, она находится в реанимации.

Во время следственных мероприятий был задержан подозреваемый. Это 25-летний житель юга столицы. Против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".