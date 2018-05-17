На Осташковской улице в Москве перекрыто движение из-за серьезного ДТП

На северо-востоке Москвы существенно затруднено движение из-за серьезной аварии на Осташковской улице около дома № 28. Там столкнулись грузовой и легковой автомобили, один человек погиб.

Как сообщили "РГ" в столичном управлении ГИБДД, ДТП произошло около 12 часов дня. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения предупреждают, что движение на Осташковской улице в сторону области перекрыто. Объезд организован по встречным полосам.В ЦОДД просят, по возможности, объезжать место аварии.