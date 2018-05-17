Найденный мертвым Юрий Котлер перед этим был признан банкротом

Одной из возможных причин смерти политика и бизнесмена Юрия Котлера могли стать финансовые проблемы. Несколькими днями ранее он был признан банкротом по кредиту в 50 миллионов рублей. Займ он взял в 2015 году для покупки квартиры.

"Из материалов дела следует, что требования Банка в размере 48 782 869, 23 рублей - основной долг (кредит, проценты по кредиту), 1 629 602, 47 руб. - неустойка (штрафы, пени) подтверждены представленными в материалы дела документами, в том числе кредитным договором от 21.05.2015 №623/2510-0002100, заключенным между кредитором и должником, графиком платежей, выпиской по счету должника. 2 Задолженность должника перед Банком, осно-ванная на неисполнении кредитного договора с кредитной организацией, не погашена до настоящего времени", - гласит определение Арбитражного суда столицы.

Напомним, что Котлер был найден мертвым в квартире на Большой Никитской. Исходя из того, что в комнатах сохранялся порядок, двери были закрыты изнутри, а возле мертвого тела было найдено огнестрельное оружие, в качестве основной версии рассматривается самоубийство.