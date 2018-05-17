СКР обвинил бизнесмена в организации убийства мэра Сергиева Посада

Без малого семь лет шло расследование одного из громких уголовных дел последних лет - убийства мэра Сергиева Посада Евгения Душко.

И вот Следственный комитет объявил о задержании по обвинению в организации этого преступления подмосковного бизнесмена Сергея Желновского.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, по их версии, коммерсант был свидетелем по уголовному делу серьезной банды некого Константина Пискарева. И вот, один из ее членов дал показания, что предприниматель принимал участие в организации убийства Евгения Душко. После этого следователи вызвали Желновского как бы на очередной допрос и задержали.

Басманный суд Москвы согласился с ходатайством следствия об аресте бизнесмена и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Защита арестованного трудилась на совесть и высказывала категорическое несогласие с решением суда, но суд встал на сторону следствия.

Для жителей Сергиева Посада Желновский - известная фигура. Несколько лет назад баллотировался в депутаты местного Совета, владел немаленькими строительными фирмами, торговыми центрами.

Главу Сергиева Посада расстреляли в 2011 году, когда он садился в припаркованную возле дома машину. Высокопоставленного, по местным нормам, руководителя убивали нагло и открыто, Душко получил семь пуль.

По слухам, чиновник не давал разрешения на строительство нескольких торговых центров на земле, которой владел некто Пискарев, считавшийся местным криминальным авторитетом.

Впервые в правоохранительных органах эту фамилию стали называть в начале 90-х. В 1994 году Пискарев сам расстрелял в Москве четверых человек. Пискарев, если верить слухам, имел очень тесные отношения с Желновским.

Сейчас в СКР все еще расследуется очень большое уголовное дело банды Пискарева. По версии следствия, на ее счету как минимум 30 убийств. Складывается следующая картина - почти два десятилетия сам лидер и его "подчиненные" убивали и крали неугодных им граждан. Сам Пискарев прошел стандартный путь - сначала выяснял отношения с конкурентами, потом пошел в бизнес. Быстро пошел в гору и стал известным коммерсантом, хозяином десятков фирм, огромных участков земли, торговых площадей.

И теперь уже начал выяснять отношения с коллегами и конкурентами в этой сфере. И проблемы с бизнесом и здоровьем начинались не только у коммерсантов, но и у чиновников и правоохранителей, посмевших создать угрозу криминальным интересам.

Точное число жертв кровавых разборок установить не получится, так как люди не только гибли, но и пропадали бесследно.