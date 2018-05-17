Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей первому заместителю начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергею Федорову.

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила специально для "РГ", что Федоров по постановлению суда будет находиться в следственном изоляторе до 19 августа. Она уточнила, что следователь просил продлить содержание под стражей фигуранту громкого дела на четыре месяца - до 19 сентября. Но суд решил оставить его в СИЗО на три месяца. Мотивировка такого решения неизвестна.

Действия Федорова следствием квалифицируются по части 6 статьи 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает заключение в колонии строгого режима вплоть до 15 лет. Обвиняемому грозит и денежный штраф.

По версии следствия, Федоров с декабря 2015 года по октябрь 2017 года систематически получал взятки от предпринимателя Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности компании ЗАО "Дальзавод-Терминал". Он оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также способствовал разрешению практически любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на территорию Таможенного союза.

Отказать "просьбам" Федорова было практически нереально - слишком большим весом он обладал в таможенном сообществе Сибири и Дальнего Востока и мог легко испортить своим несговорчивым подчиненным биографию. Следствие считает, что обвиняемый получил не менее 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов США.

Замначальника Дальневосточного таможенного управления ФТС РФ Федоров оставлен в СИЗО

По версии следствия, Федоров вместе с супругой перед задержанием сжег полученные от коммерсанта деньги.

Бизнесмену Тихонову также не удалось избежать ареста. Ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и тоже отправили в столичное СИЗО.

Налаженные Родионом Тихоновым таможенные махинации отрабатывались годами, а не представляли собой разовый эпизод ввоза одних товаров под видом других.

Тихонов считается в Приморье самым крупным таможенным брокером. Ему принадлежит не только ЗАО "Дальзавод-Терминал", специализирующееся на обработке контейнерных грузов, он владеет еще 14 различными компаниями, так или иначе связанными с управлением недвижимостью, логистикой и внешнеэкономической деятельностью, а также фирмами по строительству жилых и нежилых зданий и судоходными компаниями.

Масштаб преступления напрямую указывает на согласованность действий контрабандного сообщества с руководителями самого высокого уровня.

Шестерых фигурантов этапировали в столицу, где Басманный суд Москвы принял решение об их аресте.

Добавим, что с начала 2018 года - это самое крупное коррупционное дело, возбужденное на Дальнем Востоке.