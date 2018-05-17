В Костроме задержали возможного убийцу девочки

Полиция в Костроме по горячим следам задержала подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки, тело которой было найдено накануне, сообщает региональное управление МВД.

Тело погибшей с признаками насильственной смерти полиция обнаружила на берегу реки Сендега в Костромском районе. На место ЧП выехали следователи МВД и СК РФ.

- На поиски злоумышленника были брошены все силы. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в течение трех часов сотрудникам уголовного розыска УМВД России по Костромской области удалось установить подозреваемого. Им оказался 54-летний сосед девочки. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в полиции.

Поиски пропавшего ребенка продолжались с утра 16 мая. Как рассказали родители, их дочь отправилась в гости к бабушке, но до ее дома так и не дошла. Сначала родные искали пропавшую сами, а затем обратились за помощью к силовикам. Однако к моменту их обращения в полицию уже поступило сообщение от прохожих о страшной находке на берегу реки.

В полиции считают, что по дороге к бабушке девочка встретила соседа по дому, который предложил подвезти ребенка на машине. Когда девочка села в авто, злоумышленник ее задушил.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), назначена серия экспертиз. Следователи изучают информацию о криминальном прошлом задержанного. Как уточнили в МВД, задержанный отказывается от дачи показаний, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ, разрешающую не свидетельствовать против себя.