В Подмосковье мужчина погиб, сбегая от полиции по простыням

В Московской области мужчина погиб, когда пытался сбежать от полиции по канату из связанных простыней.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Подмосковью, инцидент произошел в поселке Нахабино, входящем в городской округ Красногорск. В квартиру 35-летнего мужчины пришли оперативники полиции. У силовиков были вопросы к хозяину жилища: правоохранители проводили проверку по материалам о возможном мошенничестве. Увидев людей в форме, жилец решил сбежать. Он связал канат из простыней и начал спускаться вниз с 12 этажа. В какой-то момент он сорвался и упал. При падении он получил тяжелые травмы, его доставили в больницу, но там мужчина скончался.

По этому факту назначена доследственная проверка.