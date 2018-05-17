Видео: Под Калугой москвич с файером напал на полицейских

В Калужской области возбуждено уголовное дело в связи с нападением на полицейских. Двое сотрудников правопорядка получили травмы, один из них - в реанимации.

ЧП произошло накануне в Боровском районе Калужской области. Житель Москвы отдыхал в сельской местности в кругу семьи. Правда, как сообщил руководитель следственного отдела по Боровскому району СУ СК России Дмитрий Анненков, этот 41-летний мужчина с 2016 года находится в международном розыске. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

В тот день сотрудники уголовного розыска УВД по одному из столичных округов нагрянули к нему, намереваясь задержать. Однако тот под предлогом предъявления документов вытащил из сумки файер и поджег его. Этим горящим факелом подозреваемый начал отбиваться от полицейских.

Отбиться не удалось: после непродолжительной борьбы, он все же был обезврежен. При этом оба сотрудника полиции, участвовавшие в его задержании, получили ожоги различной степени тяжести. Один получил довольно тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию.

В отношении москвича калужскими следователями СК России возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" (статья 318 УК РФ). Следствие ходатайствует об аресте мужчины. Обстоятельства случившегося уточняются.