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17.05.2018 21:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глухая кнопка

Житель Орла отсудил компенсацию морального вреда за то, что застрял в лифте
Текст: Денис Передельский
Российская газета - Федеральный выпуск №7569 (106)
Необычное дело о защите прав потребителя рассмотрел Орловский областной суд. Местный житель на час застрял в лифте и потребовал за это компенсацию морального вреда. Его требования были полностью удовлетворены.

Как рассказал мужчина, в октябре прошлого года он застрял в лифте многоквартирного дома. Вызвать диспетчера не удалось, поскольку кнопка вызова не работала. Призывы о помощи услышали соседи. Они связались с управляющей компанией. Вызволить мужчину удалось только через час. Ему вызвали "скорую". Из-за нахождения в закрытом помещении без света у него поднялось артериальное давление. В суде это подтвердил врач-терапевт. Он указал на прямую связь ухудшения состояния здоровья со стрессом, которое испытал пострадавший. Это было учтено при вынесении судебного решения.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Мужчина потребовал компенсацию. Он заявил, что является потребителем коммунальных услуг. Исправно платит по счетам, в том числе за содержание лифтового хозяйства. Услуга была оказана некачественно. Согласно статье 161 ЖК РФ, управляющая организация несет ответственность перед собственниками за оказание всех услуг и выполнение работ в доме.

Их качество должно соответствовать техническим регламентам и правилам содержания общего имущества. Согласно ГОСТ Р 55963-2014 сигнал неисправности и вызова диспетчера не должен быть потерян при отключении основного источника питания или выходе его из строя. Должна быть обеспечена двусторонняя переговорная связь за счет резервного источника. ГОСТ отводит на это не более часа. Кроме того, в силу пункта 3.6.3.1 "Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ", утвержденного приказом Госстроя РФ от 30 июня 1999 г. N 158, время по освобождению пассажиров из остановившейся между этажами кабины, а также пуск остановившегося лифта не должно превышать 30 минут. В данном случае ни одно из этих условий не было соблюдено.

Пострадавшего спасли по истечении регламентированных сроков. Суд счел, что при таких обстоятельствах пассажир имеет право на возмещение морального вреда. И возложил эту обязанность на управляющую компанию.

Кстати, изначально в качестве ответчика была привлечена не она, а специализированная фирма, которая занимается обслуживанием и ремонтом лифтов. У УК нет на это лицензии, поэтому она заключила контракт с указанной компанией. Однако суд решил, что ответственность перед собственником жилья, то есть потребителем коммунальных услуг, несет все же управляющая организация. Но она имеет право подать иск к специализированной организации и взыскать с нее выплаченную жильцу компенсацию.

Призывы о помощи услышали соседи. Они связались с управляющей компанией. Вызволить мужчину удалось только через час

Представитель УК также сослался на то, что кнопка диспетчера не работала из-за поломки, а не из-за того, что была обесточена. Дескать, форс-мажор. Но суд и это посчитал нарушением. Если кнопка была неисправна, то лифт нельзя было эксплуатировать. Его следовало закрыть на ремонт и известить об этом жильцов, что не было сделано. Это послужило лишним доказательством некачественного оказания услуги жильцам дома.

В Архангельске парень задохнулся при попытке покинуть застрявший лифт

Суд взыскал в пользу истца с управляющей компании пять тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 2,5 тысячи рублей. последний наложили за то, что УК отказалась выполнить требования жильца в досудебном порядке.

К слову, мужчина требовал 50 тысяч рублей. Но суд сослался на статью 1101 ГК РФ. Согласно ей размер компенсации морального вреда определяется в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины ответчика.

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