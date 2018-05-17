Хабаровчанина заподозрили в истязании детей за плохие оценки

Житель Хабаровского края, отбывающий наказание в колонии общего режима, может получить еще один уголовный срок. Мужчину подозревают в избиении детей. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета РФ.

В 2015-2016 годах 30-летний мужчина проживал вместе с женщиной и двумя ее несовершеннолетними детьми. Старшему ребенку исполнилось десять лет, младшему - семь. За плохую учебу их систематически избивал сожитель матери.

- О совершенном преступлении дети сообщили сотрудникам социального реабилитационного центра, те передали информацию в правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье статье 117 УК РФ "Истязание". Обстоятельства ситуации выясняет следствие. Если вина подозреваемого будет доказана, срок его пребывания в колонии увеличится. Сейчас он отбывает наказание в виде трех лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Мать детей, ставших жертвами истязаний, лишили родительских прав.