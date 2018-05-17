В Якутии возбудили дело о халатности чиновников во время паводка

В Якутии возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц местного самоуправления, своевременно не проинформировавших население Усть-Майского района об угрозе затопления населенных пунктов, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

Под подозрение попали должностные лица администраций сел Кюпцы, Эжанцы и поселка Эльдикан. Эти поселения были сильно подтоплены во время паводка на реке Алдан. По версии следствия, из-за того, что чиновники своевременно не предупредили жителей о надвигающейся угрозе, люди не успели подготовиться к наводнению и потеряли много имущества.

10 мая 2018 года, когда на реке возникли предпосылки к формированию затора льда, и.о. главы районной администрации ввел на территории района режим повышенной готовности. В изданном распоряжении был отражен алгоритм действий должностных лиц муниципальных образований в создавшейся ситуации.

В период с 10 по 15 мая худшие опасения подтвердились: из-за ледового затора вода резко поднялась, подтопив три населенных пункта. В зону подтопления попало 582 дома, 287 объектов индивидуального жилищного строительства, в которых проживают 1217 человек, в том числе 314 детей.

Имущество многих жителей было повреждено или уничтожено, возникла опасность для жизни и здоровья людей. В следственном органе считают, что последствия разгула стихии можно было минимизировать, если бы должностные лица выполнили весь предписанный им алгоритм действий.

Как отметила Надежда Дворецкая, в рамках расследования уголовного дела в числе прочего предстоит установить круг лиц, ответственных за информирование населения, его своевременную эвакуацию и обеспечение сохранности имущества граждан.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.