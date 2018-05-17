В Приморье за недопуск на рейс ребенка-инвалида потребуют компенсацию

Родители подростка-инвалида из Приморья, которого сотрудники авиакомпании не пустили на рейс из-за гипса на ногах, собираются требовать компенсацию у перевозчика. Об этот президент приморского общества инвалидов-спинальников "Ковчег" Артем Моисеенко сообщил РИА Новости.

В течение трех дней семья не смогла вовремя вылететь домой из Кургана, так как сотрудники компании сказали, что с гипсом молодой человек займет в самолете слишком много места.

- Нам пояснили, что такая ситуация произошла из-за того, что при оформлении билета не было указано, что требуется специальная поддержка для пассажира, - рассказал Артем Моисеенко.

Как отметил руководитель общества, это не первый подобный инцидент. Год назад при перелете из Москвы сломали коляску женщине-инвалиду. Авиакомпания по запросу общества инвалидов возместила причиненный ущерб.

- Здесь мы планируем поступить так же - обратимся с просьбой компенсировать затраты семье, - добавил собеседник.

В сумму выплаты должны войти транспортные расходы, оплата гостиницы в Кургане и возмещение морального вреда.