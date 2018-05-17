Доследственная проверка началась по факту взрыва боеприпасов в Удмуртии

Доследственная проверка началась по факту возгорания и детонации боеприпасов в удмуртском селе Пугачево. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК России.

Известно, что военная часть, на территории которой произошло происшествие, расформировали в 2011 году после подобных взрывов боеприпасов.

- До настоящего времени работы по ее очистке от неразорвавшихся боеприпасов, которые проводит коммерческая организация, в полном объеме не выполнены, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, после завершения разоружения земельный участок планируют передать местным властям. Сейчас следователи уже находятся на месте происшествия.

Напомним, снаряды в Пугачеве начали взрываться 16 мая. В общей сложности с места происшествия эвакуировали около двух тысяч человек. В Малопургинском районе ввели режим ЧС. Сегодня некоторых эвакуированных уже начали запускать в квартиры, чтобы они смогли забрать вещи первой необходимости. Известно, что на полную утилизацию боеприпасов в Пугачеве потребуется еще семь лет.