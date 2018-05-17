Нижегородская полиция нашла похищенные из монастыря иконы

Десять старинных икон изъяли сотрудники полиции у злоумышленников, когда те попытались сбыть украденные из Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря реликвии.

Как сообщили в пресс-службе монастыря, преступление было совершено в ночь с 1 на 2 мая, когда православные отмечали день памяти святой блаженной Матроны Московской. После окончания всенощной злоумышленник спрятался в Успенском соборе, а ночью сломал киоты и, открыв окно второго этажа, спустил на веревке десять чтимых образов во двор монастыря. Среди них "Преподобный Макарий" и "Святой Николай Чудотворец" с мощами (обе считаются чудотворными), "Преподобные Василий и Савватий", "Спас Нерукотворный", "Собор Архангела Михаила", "Преображение Господне" и другие.

В ГУ МВД РФ по Нижегородской области пояснили, что злоумышленники действовали втроем, часть икон они спрятали в лесу. Полиция вышла на след подозреваемых, когда они попробовали продать святыни. Только за мироточивый образ Божией Матери "Владимирская" XVII века похитители запросили свыше пяти миллионов рублей. 60-летний ранее судимый мужчина и его 27-летний сообщник были задержаны в тот момент, когда, договорившись о сделке, везли три реликвии на продажу.