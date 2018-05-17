В Перми "сотрудников ФСБ" осудили за вымогательство

К двум годам лишения свободы условно и штрафам в размере 30 тысяч рублей на каждого приговорил Дзержинский районный суд города Перми двух мужчин, которые представлялись бывшими сотрудниками ФСБ и вымогали у бизнесмена 300 тысяч рублей.

Как пояснили в УФСБ России по Пермскому краю, мошенники были задержаны 5 октября прошлого года с поличным при получении взятки от индивидуального предпринимателя. Деньги якобы предназначались для передачи чиновникам администрации Дзержинского района.

Спустя три дня следственным отделением УФСБ в их отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 159 УК РФ("Мошенничество").