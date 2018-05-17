В Тольятти девушка продала через интернет несуществующего енота

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "мошенничество" против 19-летней тольяттинки, продавшей через интернет енота, которого у нее не было. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию обратилась 20-летняя жительница села Подстепки, расположенного под Автоградом. Девушка мечтала приобрести экзотическое животное и нашла, как ей показалось, подходящее объявление о продаже енота на одном из самых популярных сайтов. Ее особенно подкупило то, что продавец подробно рассказала ей о привычках и вкусах будущего домашнего питомца. Также девушке пообещали за тот же гонорар передать не только животное, но и все необходимое для него: вольер с лежаком, два пледа, миски и любимые игрушки енота.

Девушка перевела шесть тысяч рублей на банковскую карту продавца и отправилась на встречу. Но к ней никто не пришел. А затем хозяйка енота и вовсе перестала отвечать на звонки покупательницы и удалила объявление.

После обращения в полицию, мошенницу нашли. На опросе она признала свою вину и пояснила, что енота у нее никогда не было, а деньги она потратила. Теперь ей грозит наказание - до пяти лет лишения свободы.