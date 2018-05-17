В конце мая - начале июня в Алтайском крае ждут вторую волну паводка. В Барнауле при участии "РГ" прошел круглый стол, на котором эксперты обсудили итоги и уроки начала половодья в регионе в 2018 году. Регион организованно и без паники встретил стихийное бедствие, но расслабляться пока рано, ведь в 2014-м, когда Алтай буквально ушел под воду, это произошло в самом конце мая.

Ждали и готовились

Паводок-2018 начался стремительно, непредсказуемо, и по некоторым параметрам он оказался даже более сложным, чем четыре года назад. 28 марта в регионе пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который действовал до 20 апреля.

- Еще в феврале метеорологи предупредили: серьезные проблемы создадут талые стоки со склонов, - подчеркивает зампредседателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков. - Перед всеми муниципалитетами и соответствующим службами были поставлены конкретные задачи. Главная из них - не допустить гибели людей и домашних животных, свести к минимуму возможный ущерб от стихии. На самых проблемных территориях было обеспечено оперативное наращивание мобильных группировок спасателей. Огромную помощь мы получили от Сибирского регионального центра МЧС, обеспечившего своевременную переброску техники и спасателей из других регионов. Решения, принятые на уровне краевой комиссии по ЧС, оказались правильными. Эвакуация проводилась своевременно, людям оказывали необходимую помощь, шел постоянный мониторинг ситуации. Гибели людей мы не допустили.

В Краснощековском районе села начало подтапливать еще 20 марта, когда кругом лежал снег.

- Вода шла холодная, и в землю впитывалась очень медленно, - вспоминает глава Краснощековского района Александр Бобрышев. - Заторы на реках возникали в непредвиденных местах. Из двадцати восьми сел и деревень пострадало четырнадцать, некоторые затапливало по три-четыре раза. Паводок в один момент принес кучу проблем - смыло мост, линия электропередачи повреждена, людей необходимо эвакуировать, вода у плотины поднялась до опасной черты, котельная и школа затоплены. Но МЧС и другие службы оперативно пришли на помощь. За что всем огромное спасибо.

Заместитель председателя правительства края Надежда Капура подчеркнула, что жители края с первых дней откликнулись на призыв о сборе гуманитарной помощи для пострадавших от паводка. Приносили продукты питания, бутилированную питьевую воду, одежду, обувь, постельные принадлежности. Общая стоимость гуманитарной помощи составила около миллиона рублей. Краевое отделение Российского детского фонда открыло специальный счет с пометкой "Для оказания помощи пострадавшим от паводка". На него поступило более 900 тысяч рублей, и их распределили между особо нуждающимися.

Ноев ковчег у Анны

Один из уроков разрушительного паводка 2014 года - необходимость создания в регионе полноценной системы управления и связи в кризисных ситуациях.

- Пункты управления были созданы не только на площадке ГУ МЧС по Алтайскому краю, но и во всех муниципальных образованиях. В момент разгула стихии система сработала без сбоев. Когда начался паводок, все ответственные лица знали, что и как делать, - подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин.

Он привел в пример грамотные действия главы Усть-Козлухинского сельсовета Анны Михайловой.

- Деревню топило четыре раза. Я прибыл туда 23 марта в десять часов вечера. Вода стремительно наступала. Глава сельсовета оперативно организовала в школе настоящий Ноев ковчег - базу для спасателей, пункт временного размещения и управления. Всем местным жителям были розданы листовки: на одной стороне номер телефона Михайловой, на другой - органов МЧС. Анна Владимировна принимала звонки круглые сутки, ориентировала спасателей. Я прозвал ее "Анна-МЧС". Мы представили эту мужественную женщину к награде.

Подробности ликвидации крупного ледового затора под Тальменкой раскрыл начальник краевого управления ГОЧС и ПБ Александр Колобов:

- В предыдущие годы было немало сделано, чтобы обезопасить этот крупный населенный пункт от подтоплений, - отметил Колобов. - Но остался один проблемный участок - место, где в Чумыш впадает речка Тальменка. Когда уровень воды в Чумыше поднялся, Тальменка повернула вспять - вода пошла в населенный пункт, пострадали дома и огороды. Непросто было убрать огромный затор у железнодорожного моста, где огромные глыбы льда выползли на берега. Взрывники работали с двух вертолетов, получилась настоящая карусель. Взорвали восемь тонн взрывчатки. И только поздним вечером удалось сорвать затор с места. Мы сделали выводы на будущее - лед на этой излучине Чумыша нужно распиливать заранее.

Работали волшебниками

- Вода, вышедшая из берегов, несла глыбы льда толщиной полтора-два метра, они запросто срезали опоры электропередачи, - вспоминает директор филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" Николай Пантелеев. - Прежде чем приступить к восстановлению опор, приходилось очищать место ремонта ото льда. Его пилили, глыбы сдвигали тяжелыми тракторами. При этом серьезных технологических нарушений в сетях "Алтайэнерго" не возникло. Мы достаточно быстро восстанавливали энергоснабжение либо по резервным схемам, либо с помощью передвижных источников питания. Четыре таких источника оперативно предоставили коллеги из других регионов Сибири - мы их держали в резерве, на всякий случай.

Однажды энергетикам пришлось за ночь протянуть новую линию в километр длиной. Паводковая ситуация быстро ухудшалась, стало ясно, что деревня Харлово в Краснощековском районе скоро останется без электроэнергии. В 23:00 энергетики приняли решение проложить новую линию, а в 07:00 уже подключили деревню к источнику энергии.

Николай Пантелеев рассказал, что наряду с драматическими моментами были и курьезы. Рядом с одной из деревень Быстро-Истокского района смыло четыре опоры электропередачи. Энергетики организовали питание от передвижной дизель-генераторной установки. Спрашивают у проходящих мимо женщин: "Чем еще помочь?". - "А вы кто? Энергетики? Да вы же волшебники - без проводов свет дали!".

"Боже, выключи воду!"

От паводка пострадало 77 объектов дорожной сети, 39 мостов нужно полностью восстанавливать.

- Как и энергетики, мы каждый год готовимся к паводку. Но всякий раз возникают нестандартные ситуации. К тому же пока вода не уйдет, поврежденные объекты ремонтировать невозможно. Иногда хочется крикнуть: "Боже! Выключи уже воду - и мы все наладим". Пока вода стояла, мы помогали спасателям, энергетикам, местному населению, - сообщил начальник КГКУ "Алтайавтодор" Василий Мотуз.

Дорожники усвоили уроки паводка 2014 года - капитально отстроили пострадавшие тогда объекты. Этой весной все они устояли.

- Опыт последних паводков показывает, что при строительстве мостов требуется комплексный подход: нужно изучать особенности гидрологии, смотреть, как себя ведет река, есть ли рядом излучина, нужно ли чистить русло. Почему, например, в Солонешенском районе дорогу на Сибирячиху затапливает каждый год? В излучине скапливаются льдины, вода поднимается и заливает дорожное полотно.

С выводами Василия Мотуза согласен замдиректора по научной работе Института водных и экологических проблем СО РАН Дмитрий Безматерных.

- Нужно быть очень осторожными при планировании строительства различных объектов, особенно в поймах рек, которые затапливало и будет затапливать. Следует учитывать не только предыдущий опыт, но и моделировать возможные негативные ситуации. Второй вывод: научные наблюдения осенью и зимой - это полдела. Повысить достоверность прогнозов мешает очень редкая, "дырявая" сеть наблюдений. В ИВЭП есть ученые, владеющие современной методикой математического моделирования, однако им не хватает эмпирических данных, того, что дает Росгидромет, для этого мало.

Прямая речь

Александр Люцигер, начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

- Нынешний паводок можно назвать уникальным. Относительно невысокий снежный покров, сильное промерзание почвы. Волна тепла 20-21 марта привела к активному таянию снега и раннему развитию половодья. Вместе с теплом нагрянул циклон, который практически целиком вылился в наших предгорьях. Выпало от одной до трех месячных норм осадков. Обильные дожди совпали с активным снеготаяним, и огромные потоки воды устремились в малые реки, промерзшие до дна. Толщина льда в малых реках оказалась больше, чем в крупных - полтора и более метра. Воде пошла поверх, а потом стала поднимать лед, ломать и нести за собой.

В 2014 году, когда на вторую волну половодья наложился катастрофический объем дождей, снега в горах практически не было. Сейчас ситуация другая - снега 115-120 процентов от нормы. Это много. Снег уйдет в коренную воду, которая обычно начинает прибывать в конце мая - начале июня. Вторая волна паводка может быть сложной.

Кстати

От паводка пострадало жилье и имущество более 18 тысяч человек в 115 населенных пунктах, не обошлось без гибели скота и разрушения объектов инфраструктуры. В правительство РФ направлена заявка на компенсацию ущерба. На это требуется 391 миллион рублей. Также отправлена заявка в минтранс РФ на оказание помощи в восстановление объектов инфраструктуры в объеме 900 миллионов рублей.