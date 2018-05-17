В Кемерове приступили к демонтажу зданий торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня". После трагедии, которая унесла 60 жизней, по всей Сибири начались внеплановые проверки объектов с массовым пребыванием людей. Всего их предстоит обследовать более десяти тысяч. За первый же месяц в 80 процентах случаев комиссии выявили нарушения, и деятельность 182 объектов приостановили.

После трагедии в "Зимней вишне" в Сибири начались внеплановые проверки объектов с массовым пребыванием людей. Всего их предстоит обследовать более десяти тысяч. Фото: Сергей Гавриленко/РГ

О первых результатах проверок в Кузбассе было доложено на заседании Совета при полномочном представителе президента в СФО. На территории региона органы Государственного пожарного надзора взяли на учет 4035 объектов, в числе которых не только торгово-развлекательные центры, но и учреждения культуры, здравоохранения, спорта, детские досуговые и образовательные учреждения. Проверки без малого семисот объектов обнаружили более трех тысяч нарушений требований пожарной безопасности. Самые распространенные: неудовлетворительное состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, неисправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей, внутреннего и наружного видеонаблюдения, противопожарной защиты и аварийного освещения, отсутствие нормативного количества средств пожаротушения. В довершение всего во многих учреждениях руководители не обучались пожарно-техническому минимуму.

Потому не удивительно, что деятельность ряда объектов пришлось приостановить.

Так, перед майскими праздниками в Анжеро-Судженске судебные приставы по решению суда запретили эксплуатацию крупного торгового центра "Экватор". Кроме множества магазинов здесь есть спортивный зал и детская игровая комната. Двери центра опечатали до устранения нарушений - не только пожарной безопасности, но и градостроительного законодательства, создающих угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц. А в Томской области, согласно данным прокуратуры, более ста нарушений выявлено в ТРЦ "Изумрудный город". Есть и такое: вместо допустимых 800 посадочных мест в кинозалах оборудовали 1481. В Барнауле же ТРЦ "Первомайский" разместили в здании, у которого по проекту совсем другое назначение. На четвертом этаже вместо бильярдного клуба оборудовали детские развлекательные зоны и кафе, а в подвале - магазин бытовой техники вместо закрытой автостоянки.

Аналогичные отклонения от проекта - детский магазин вместо парковки на всю ширину подвала - бросились в глаза проверяющим в кемеровском торгово-развлекательном комплексе "Аврора". Его тоже закрыли.

- Мы пришли к такому решению: если на цокольном этаже находится детский мир с одним лишь входом-выходом, при этом нет пожарной сигнализации и ситуацию нельзя исправить оперативно, то деятельность такого объекта надо приостанавливать, - подчеркнул полпред президента России в СФО Сергей Меняйло. - Конечно, продолжительное закрытие любого заведения - это потеря, в том числе и рабочих мест, рост социальной напряженности. Но бесспорно главным приоритетом должна оставаться безопасность людей. А результаты проверок показывают, что замечания и представления, которые вносили год и полгода назад, не устранены. Это говорит об отсутствии системы контроля.

В свою очередь, руководство Кемеровской области вышло на федеральный уровень с предложением создать в торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектах массового пребывания людей, где насчитывается два и более арендатора, управляющие компании, которые будут заниматься вопросами безопасности, в том числе пожарной.

- Мы предлагаем, чтобы кинотеатры не располагались выше первого этажа, а спасатели имели возможность участвовать в комиссиях по проверке вновь построенных объектов, - сообщил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. - Каждый объект должен быть обязательно застрахован. Ведь страховая компания в рамках финансовой ответственности должна детально разобраться, соответствует ли здание и сооружение всем требованиям. С бизнесом, который несет финансовые и репутационные потери, ведем разумный диалог. Это наша общая задача, и она должна решаться с поиском разумного компромисса.

Прямая речь

Николай Кошман, президент Ассоциации строителей России:

- Использование дешевых контрафактных и несертифицированных строительных материалов создает реальную угрозу жизни и здоровью людей. Хотя сегодня есть вполне достойные предложения. Так, при строительстве комплекса зданий центра для одаренных детей в Сочи, реконструкции Третьяковской галереи и комплекса "Лужники" применяли пеностекло. Это новый утеплитель российского производства, который не горит, его не портят влага и грызуны. Тот же, кто определял политику реконструкции "Зимней вишни", ставил лишь одну задачу: чтобы здание было вычищено и выкрашено. Его интересовали только деньги и ничего больше. И обшивку внутренних стен, перегородок осуществили пластиком, который является горючим материалом и выделяет удушающий и раздражающий газ. Плюс применение очень плохого утеплителя при отсутствии устойчивой работы вентиляции. Все это привело к гибели большого количества людей. Думаю, соответствующие выводы будут сделаны. Тем более что после пожара в Кемерове загорелся ТЦ в Санкт-Петербурге, а потом - в Москве. Такая динамика не позволяет спокойно наблюдать. Кроме того, в СНиП последней серии черным по белому написано, что детские игровые зоны должны размещаться в ТРЦ не выше второго этажа.