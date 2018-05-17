Начало дачного сезона выявило ряд острых вопросов: прописки, дорог, транспорта. А в связи с ужесточением контроля теперь и купить газовый баллон дачникам стало негде. Можно ли распутать клубок проблем?

Былью поросло

В окрестностях Омска зарегистрировано 233 садовых товарищества, которые объединяют 160 тысяч омичей. По сути, дачу имеет каждая вторая семья. Однако то, что они являются владельцами участков, для многих омских садоводов-огородников стало настоящим открытием. Им вдруг массово стали приходить уведомления о необходимости оплатить долги.

- Проблема копилась годами, - сообщил корреспонденту "РГ" председатель координационного совета областного Союза садоводческих и дачных некоммерческих объединений Виктор Бобырь. - В начале 90-х людям бесплатно раздавали земельные участки, многие совершенно бездумно нахватали наделов себе, и детям, и внукам, а вот освоить их не смогли. Особенно не повезло отдаленным садоводствам - бездорожье, отсутствие инфраструктуры, воровство отвадили от них горожан. Участки стояли заброшенными. Росреестр решил напомнить о них владельцам, отправив счета.

Судя по всему, работы ведомству прибавится. В списке заброшенных - более 50 тысяч участков, омичи начали активно от них отказываться.

Наблюдается ажиотаж и в сфере кадастровой оценки недвижимого имущества. Оформляя документы, собственники осаждают правления, волнуются: а не придется ли им платить неподъемный налог на имущество. Специалисты их успокаивают: строения площадью до 50 квадратных метров налогом облагаться не будут. А в 2021-м году обещают ввести пилотированный контроль - аэрофотосъемка позволит кадастровым инженерам с высокой точностью определить размеры всех строений. И за превышение установленных стандартов придется платить по полной стоимости.

Жизнь за забором

Еще одна проблема - дачная прописка. Поначалу ее восприняли с большим энтузиазмом, полагая, что круглогодичное проживание людей на территории садовых товариществ пойдет садоводствам на пользу. Но надежды не оправдались.

- Закон оказался недоработанным. Контролировать ситуацию некому: правления такими полномочиями не наделены, муниципалитеты этим не занимаются, - констатирует Виктор Бобырь. - В результате люди живут в домах без воды и газа, "удобства" - на улице, а забитые снегом проезды не дают возможности добраться сюда машинам скорой помощи и пожарным. В заброшенных домах селятся сомнительные личности, промышляющие воровством и наркотиками. Сейчас мы вынуждены ставить вопрос об установке на дачных въездах-выездах видеокамер.

Такой подход поддерживают и правоохранительные органы.

- Видеокамеры помогают раскрывать преступления по горячим следам, - поясняет начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по городу Омску Радик Асхатов. - Важно привлекать профессиональные охранные предприятия, казаков. Пока же садоводства, экономя, нередко нанимают сторожить бывших заключенных, алкоголиков.

По данным полиции, в 2017 году в регионе зарегистрировано 396 дачных краж. В январе-марте этого года - 67. Чаще всего преступники похищают электроинструменты и бытовую технику.

По данным областного союза садоводов, возраст среднестатистического омского дачника - 60 лет. В последние годы многие собственники, которые не могут ни продать, ни самостоятельно ухаживать за своими участками, сдают их в аренду. С наступлением весны специализированные сайты пестрят объявлениями, предлагающими за пять-шесть тысяч рублей взять на лето дом, участок, садовый инвентарь. Как правило, такая сделка нигде не фиксируется.

- Всякий раз мы узнаем о наличии арендаторов по зарастающим бурьяном грядкам да громким загулам, нередко продолжающимся до самого утра, - жалуется представитель садового товарищества "Заря", расположенного на берегу Иртыша, Ирина Красильникова. - Управы на них нет никакой. В прошлом году мы даже два раза вызывали милицию, чтобы утихомирить новоявленных хозяев.

Старая форсунка

После нескольких взрывов газовых баллонов в омских квартирах власти решили навести в этой сфере порядок. Их заправка на АЗС полностью запрещена, в специализированных предприятиях идет ревизия. Купить сжиженный природный газ дачникам и жителями частного сектора теперь практически негде.

На поверку оказалось, что многие омичи используют баллоны еще 1960-70-х годов выпуска. Срок их годности истек еще в прошлом веке. Но если прежде заправить их труда не представляло, то теперь придется отправить на свалку, купив новые. При централизованных закупках это было бы проще и дешевле, но организовать их сложно. Еще сложнее - проконтролировать соблюдение правил безопасности.

- Например, категорически запрещено размещать газовый баллон объемом более 12 литров в жилом помещении, - пояснил корреспонденту "РГ" замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Вадим Вшивцев. - Такие емкости должны располагаться не ближе, чем в пяти метрах от дома.

Но многие дачники требования безопасности игнорируют и пожинают горькие плоды. В прошлом году на территории садоводств Омской области произошло 186 пожаров. В тридцати процентах случаев причиной ЧП стала неисправная печь, в которую дачники для растопки нередко льют горючую жидкость. Треть пожаров произошла из-за сухой травы, которую жгут в ветреную погоду вблизи строений. Причина остальных - искрящаяся проводка, самодельные шнуры, розетки, а также пресловутый человеческий фактор.

Тем временем

С 1 мая в Омской области действует особый режим пожарной безопасности. В частности, категорически запрещается разводить открытый огонь, в том числе в мангалах, на расстоянии менее 50 метров от строений. Контроль будут осуществлять вертолеты и беспилотники. Нарушителей ждет штраф: для физических лиц - до четырех тысяч рублей, должностных - до 30 тысяч, юридических лиц - до 500 тысяч рублей.