Экс-замминистра культуры задержан по делу о хищениях в Эрмитаже

В Москве задержан бывший высокопоставленный чиновник, ранее работавший в министерстве культуры. Его допрашивают по делу о хищении на стройках Эрмитажа.

Как сообщает Следственный комитет России, по материалам уголовного дела, хищения на эрмитажных стройках составляют не менее 450 миллионов рублей.

В рамках расследования задержан бывший заместитель министра культура России, а также руководитель крупной строительной компании. Также в деле фигурирует бывший глава одного из департаментов министерства культуры.

В следствии полагают, что при непосредственном участии подозреваемых был заключен госконтракт, при этом намерений его исполнить не было с самого начала. А большая часть аванса была выведена в подконтрольные фирмы.

Сейчас Эрмитаж занимается двумя крупными стройками. В микрорайоне Старая Деревня возводится реставрационно-хранительский центр. Также на стрелке Васильевского острова ведутся работы в здании Биржи, где должен появиться Музей государственных символов и геральдики.