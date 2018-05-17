Над Петербургом молния попала в пассажирский самолет

В пассажирский лайнер, выполняющий рейс из Москвы в Петербург попала молния. Инцидент произошел при захода на посадку в Пулково.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе, молния ударила в корпус самолета на высоте около двух тысяч метров.

Экипаж смог благополучно посадить лайнер. Тем не менее, уже на земле при проверке состояния воздушного судна на фюзеляже были обнаружены характерные следы.

Сейчас авиакомпания проводит проверку по факту инцидента.

Стоит отметить, что попадание молнии не является чем-то экстраординарным в авиации. Зачастую многие пассажиры, находящиеся на борту, даже не замечают таких явлений.

