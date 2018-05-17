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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дым коромыслом

Можно ли приучить городских любителей шашлыков к порядку
Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7568 (105)
С наступлением теплых дней в Петербурге традиционно обострились споры вокруг полюбившегося россиянам времяпрепровождения выходного дня - выезда, а порой и выхода на шашлыки. Отдыхающие ставят мангалы где придется - даже на детских площадках. Через соцсети эти фото становятся достоянием общественности и очередным свидетельством "варварских нравов" наших горожан, оставляющих после себя кучи мусора. Казалось бы, решить проблему довольно легко. Однако из года в год ее словно не замечают.

"На пруду - по несколько мангалов под каждым деревом и у каждого пня, - пишут участники сообщества "Наши Коломяги", обеспокоенные судьбой заброшенного и загаженного парка усадьбы Орловых-Денисовых в Приморском районе Северной столицы. - Вообще-то в Санкт-Петербурге разведение открытого огня вне специально оборудованных мест строго запрещено (на всей территории города), а территория вокруг Графского пруда еще и является зоной "зеленых насаждений общего пользования". За разведение костров и использование мангалов в городских парках предусмотрены штрафы от 1500 до 5000 рублей".

В Калининграде прокуроры нашли торговый центр с мангалом на танцполе

Активисты даже придумали название для любителей жарить шашлыки - "Хомо мангаликус". И год от года таких становится все больше - особенно в Приморском районе.

- Когда приближаешься к Парку 300-летия Петербурга, окрестности уже окутывает знакомый до отвращения запах. Даже не шашлыков, а едкой жидкости для розжига углей, - рассказывает куратор движения "Красивый Петербург" в Приморском районе Роман Шайхайдаров. - Но полиция обычно не тревожит отдыхающих, если только они не начинают буянить.

По словам активиста, законодательный запрет на разведение огня действительно существует. Однако речь в нем идет об открытом огне - то есть о костре. А мангалы под эту категорию не подпадают, ведь угли огорожены металлическими стенками. Поэтому любителей шашлыков полицейские обычно не штрафуют.

Впрочем, как пояснили "РГ" в пресс-службе городского полицей-ского главка, дело тут в другом - ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти является органом федерального подчинения, поэтому следит за исполнением федеральных законов. Ни в постановлении правительства РФ "О противопожарном режиме", ни в территориальных правилах пожарной безопасности, утвержденных приказом ГУВД, не говорится о запрете мангалов, речь идет только о кострах.

Законодательный запрет на разведение огня в городе действительно существует. Однако речь в нем идет о кострах, а не мангалах

Городской закон запрещает разводить огонь в парках и скверах вне специально оборудованных мест, но умалчивает о внутридомовых территориях, а заниматься его соблюдением должны чиновники местной администрации. Измениться ситуация может с введением особого противопожарного режима на время чемпионата мира по футболу, рекомендованным правительственной комиссией по ликвидации ЧС, когда шашлыки на свежем воздухе могут запретить на месяц.

Во время ЧМ-2018 из соображений безопасности запретят жарить шашлыки

Другая проблема - шашлычники, как правило, оставляют после себя горы мусора - и, по идее, должны нести за это ответственность.

- Здесь вряд ли возможны превентивные меры. Чтобы наказать кого-то за мусор, его надо поймать за руку. Но когда мусор заметят, нарушителя уже и след простынет, - продолжает собеседник "РГ". - Решением проблемы могут стать специально оборудованные места для такого вида отдыха. Да, за место придется платить почасовую аренду. Но "овчинка стоит выделки", если деньги пойдут прежде всего на благоустройство самой территории - в частности, на уборку мусора. Так поступают во многих европейских странах, и весьма успешно. Петербургские общественники и депутаты не первый год ратуют за то, чтобы подобные "шашлычные зоны" появились и в самом городе. Например, член Заксобрания Алексей Цивилев обратился к вице-губернатору Николаю Бондаренко с инициативой оборудования специальных мест для жарки шашлыков в городских парках. Его аргументы просты: чтобы люди научились цивилизованно отдыхать, им нужны цивилизованные условия - стационарные мангалы, беседки и урны. Правда, это уже не первое обращение депутата. Аналогичное письмо было направлено в прошлом году и осталось без ответа.

Кстати

Есть и другой, оригинальный вариант решения проблемы. Недавно депутат Госдумы, а в прошлом - один из самых скандальных парламентариев Северной столицы Виталий Милонов направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову письмо с просьбой ограничить продажу одноразовых мангалов. По его словам, люди уже привыкли каждый раз при поездке "на шашлыки" покупать дешевый мангал, а потом просто бросать его на месте. "После каждых выходных или праздников островки природы вблизи городов напоминают склады вторчермета", - сетует Милонов. При этом горожане не только засоряют окрестности ржавыми железками, но и тратят за сезон внушительную сумму, на которую можно было бы купить нормальный надежный мангал.

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