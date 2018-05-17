Под Петербургом в ДТП погибли четверо, среди них две школьницы

В Волховском районе Ленинградской области выясняются обстоятельства автокатастрофы, в которой погибли четыре человека. Среди жертв аварии две ученицы шестого класса.

Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обе девочки находились в салоне автомобиля "Нива". Они ехали с 62-летним дедушкой одной из учениц по автодороге "Зуево-Новая Ладога".

На 118-м километре трассы "Нива" столкнулась с Opel Antara, за рулем которой находился 68-летний мужчина. В результате аварии погибли четыре человека – оба водителя и две школьницы.

Сейчас на месте работают следователи, выясняются все детали случившегося.

По предварительным данным, причиной трагедии стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу.