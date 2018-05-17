Под Петербургом задержали международного террориста

В Выборгском районе Ленинградской области пограничники ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с полицейскими задержали мужчину, прибывшего в Россию из стран Средней Азии. Выяснилось, что он находится в розыске за террористическую деятельность за пределами нашей страны.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина несколько лет скрывался на территории России, постоянно переезжал и менял работу.

В Управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выяснили, что несколько родственников задержанного сейчас находятся в Сирии в составе бандформирований.

Ну а сам мужчина, по данным иностранных силовых ведомств, несколько лет назад примкнул к "ИГИЛ".

Справка "РГ"



В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГИЛ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.