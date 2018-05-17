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17.05.2018 16:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Росгвардия возьмет под контроль акваторию Крымского моста

Текст: Михаил Фалалеев
Новые полномочия получит Росгвардия - Госдума в первом чтении одобрила законопроект, обязующий военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии России обеспечивать безопасность акватории в районе Крымского моста.

В принципе у Росгвардии и так были эти полномочия охранять российские земли и воды. Пограничники защищают саму границу и приграничное пространство, а Росгвардия их поддерживает и обеспечивает безопасность остальной территории и акватории от всякого рода нарушителей и бандитов. В частности, сотрудники Росгвардии могут досматривать суда, нарушившие правила, установленные на охраняемых объектах, при входе на охраняемые акватории и выходе с них, а также при несении службы по охране общественного порядка, при обеспечении общественной безопасности на акваториях водных объектов.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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А вокруг Крымского моста таких охраняемых объектов - немало. Новый законопроект должен всего лишь внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях - разрешить росгвардейцам при выявлении ими нарушений правил плавания и стоянки судов доставлять этих нарушителей "в служебное помещение органа внутренних дел, служебное помещение территориального органа Росгвардии, помещение органа местного самоуправления сельского поселения или в иное служебное помещение". А суда-нарушители будут доставляться в российский порты на специализированную охраняемую стоянку.

Разумеется, предусмотрено обязательное составление протокола.

Авторы законопроекта подчеркивают, что речь идет не о борьбе с браконьерами - для этого у Росгвардии уже имеются все необходимые полномочия. Особых мер безопасности со стороны водного пространства потребовали сам транспортный переход через Керченский пролив, электросетевой энергомост РФ - полуостров Крым и магистральный газопровод Краснодарский край - Крым.

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