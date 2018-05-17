В Челябинске чиновник мэрии прорекламировал спа-салоны

Антимонопольщики готовятся возбудить дело о нарушении рекламного законодательства по факту публикации в одном из глянцевых журналов, где услуги спа-салонов и модных бутиков рекламировал руководитель одного из управлений мэрии Челябинска, сообщили в четверг в УФАС региона.

- В статье "Ближе к телу", опубликованном в апрельском номере журнала, содержится информация о том, что представитель органа местного самоуправления "прогулялся по бьюти-студиям и модным салонам и теперь раскрывает все секреты весеннего преображения", - сообщила представитель челябинского УФАС Наталья Мартынюк. - С точки зрения закона подобная реклама недопустима. Поскольку представителям органов власти запрещено высказывать одобрение любым объектам рекламирования.

Чиновника это, как ни странно, не остановило, и он рассказал в статье о несказанном удовольствии от услуг как минимум пяти компаний, действующих на рынке Челябинска. Причем, как экскурсовод, не только поведал об их преимуществах, но и активно позировал фотографу, что называется, рекламируя товар лицом.

В статье содержатся адреса и телефоны салонов, поэтому антимонопольщики пришли к выводу о явно рекламном характере статьи и возмутились тем, что в ней приведены фамилия и должность муниципального служащего. После возбуждения административного производства они собираются выяснить, на каких условиях для рекламы товаров использовалось облеченное властью должностное лицо.

Впрочем, как отметила заместитель руководителя УФАС региона Татьяна Соболевская, в отношении самого чиновника каких-либо мер реагирования законом о рекламе не предусмотрено. Зато крупные штрафы предусмотрены для рекламодателей: для должностных лиц рекламируемых компаний они составляют от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических - от 100 тысяч до полумиллиона.

В отношении перечисленных в статье фирм готовятся материалы о возбуждении административных дел. Модный журнал также будет привлечен к участию в рассмотрении дела, отметили в УФАС.