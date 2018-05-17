В Югре мэра поселения обнаружили застреленным в гараже

В Югре расследуют обстоятельства смерти мэра Излучинска. Тело чиновника обнаружено сегодня днем в гаражном кооперативе Нижневартовска, сообщили в четверг в следственном управлении СК по Ханты-Мансийскому автономному округу.

- Сегодня днем в одном из гаражей ГСК "Железнодорожник" города Нижневартовска обнаружено тело главы администрации Излучинска с огнестрельным ранением, - сообщили в следственном ведомстве. - На место происшествия выехала следственная группа во главе с руководителем следственного отдела по городу Нижневартовск.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК региона.