Самого сильного человека России обидели на челябинском рынке

Челябинского силача, обладателя титула "Самый сильный человек России" Эльбруса Нигматуллина, едва не задавила автомобилистка на челябинском рынке. После чего еще и предложила ему "ехать в свой кишлак". С призывом к челябинцам о взаимной терпимости стронгмен выступил на своей странице в "ВКонтакте".

- Сегодня выехал за продуктами на рынок с семьей. И когда стоял с сыном возле ларька сзади послышались несколько громких автомобильных сигналов, - описывает инцидент Нигматуллин. - Я обернулся и увидел, как с проезжей части на пешеходную въезжает автомобиль и упирается мне в бедро, а из окна женщина-водитель кричит мне "убирайся с пути, забирай своего ребенка" и еще несколько ругательств в мой адрес. Честно говоря, опешил от происходящего. Особенно от фразы: "Убирайся в свой кишлак". Друзья, будьте терпимей друг к другу!

Интересно, что Эльбрусу Нигматуллину ничего не стоило переставить автомобиль обратно на проезжую часть. Он является автором многочисленных рекордов, занесенных в книгу Рекордов Гиннеса, и толкал с места куда более тяжелые предметы - самолеты, паровозы, паромы и даже двухэтажный дом. Однако на рынке спортсмен проявил выдержку и лишь заснял инцидент на камеру мобильного телефона.