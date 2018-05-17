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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самого сильного человека России обидели на челябинском рынке

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Александр Саверкин/ТАСС Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Фото: Александр Саверкин/ТАСС

Челябинского силача, обладателя титула "Самый сильный человек России" Эльбруса Нигматуллина, едва не задавила автомобилистка на челябинском рынке. После чего еще и предложила ему "ехать в свой кишлак". С призывом к челябинцам о взаимной терпимости стронгмен выступил на своей странице в "ВКонтакте".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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- Сегодня выехал за продуктами на рынок с семьей. И когда стоял с сыном возле ларька сзади послышались несколько громких автомобильных сигналов, - описывает инцидент Нигматуллин. - Я обернулся и увидел, как с проезжей части на пешеходную въезжает автомобиль и упирается мне в бедро, а из окна женщина-водитель кричит мне "убирайся с пути, забирай своего ребенка" и еще несколько ругательств в мой адрес. Честно говоря, опешил от происходящего. Особенно от фразы: "Убирайся в свой кишлак". Друзья, будьте терпимей друг к другу!

Интересно, что Эльбрусу Нигматуллину ничего не стоило переставить автомобиль обратно на проезжую часть. Он является автором многочисленных рекордов, занесенных в книгу Рекордов Гиннеса, и толкал с места куда более тяжелые предметы - самолеты, паровозы, паромы и даже двухэтажный дом. Однако на рынке спортсмен проявил выдержку и лишь заснял инцидент на камеру мобильного телефона.

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