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17.05.2018 21:27
Рубрика: Происшествия

Покусились на Эрмитаж

СКР задержал бывшего замминистра культуры
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7569 (106)
Следственный комитет РФ объявил, что по материалам ФСБ России возбудил и уже начал расследование нового громкого уголовного дела о мошенничестве, где фигурантами стали бывшие высокопоставленные чиновники министерства культуры.

По версии Следственного комитета РФ, некая преступная группа похитила не менее 450 миллионов рублей, выделенных государством на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж".

Фото: РЕН-ТВ
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Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, следствие подозревает в совершении этого тяжкого преступления бывших заместителя министра культуры Григория Пирумова, директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики того же министерства Бориса Мазо и фактического руководителя Группы компаний "Роспан" Никиту Колесникова.

По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Ими был получен крупный аванс. После чего эта большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.

Больше никаких деталей в СКР не приводят, ссылаясь на тайну следствия.

Вчера следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ России провели обыски, в том числе дома у подозреваемых.

Пирумов и Колесников задержаны.

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