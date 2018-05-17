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Рубрика: Происшествия

В апреле Роскомнадзор и МВД изъяли более 1,4 тысячи "серых" сим-карт

Текст: Татьяна Шадрина

Роскомнадзор совместно с МВД изъяли 1478 незаконно распространяемых сим-карт, сообщили в службе. Больше всего "серых" симок пришлось на "МТС" (676 штук), на втором месте сим-карты выпущенные оператором "Теле2" (338 штук), далее идут карты "Билайн" (304 штук), и на последнем "Мегафон" (128 штук). В отношении лиц, распространявших сим-карты с рук, составлено 122 протокола об административных правонарушениях.

Сотовым операторам обещают новую волну предписаний из-за роуминга

В Роскомнадзоре сделали акцент на том, что с 1 июня этого года начинают действовать в поправки в закон "О связи", которые обяжут операторов не оказывать услуги абонентам о которых нет достоверных сведений. В частности, услуги мобильной связи смогут получать только те абоненты, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору связи и внесены в автоматизированную систему расчетов. Все абоненты могут легализоваться, предоставив о себе сведения.

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