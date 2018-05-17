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17.05.2018 16:27
Рубрика: Происшествия

В России завели дело на журналиста из США за призыв взорвать Крымский мост

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина США Тома Рогана, призвавшего в своей статье подорвать Крымский мост. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, который поступил в "РГ".

СК отмечает, что в статье журналиста усматриваются признаки публичного призыва к террористической деятельности на территории России, что квалифицируется по статье 205 УК.

Фото: Скрин сервиса Google Maps
Google добавил Крымский мост на карты

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уродливым проявлением некачественной журналистики статью в американском еженедельнике Washington Examiner с призывами разбомбить Крымский мост.

Крымский мост был открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Длина моста 19 километров, таким образом, он стал самым протяженным в России.

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