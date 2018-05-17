Ведомство Александра Бастрыкина объявило о том, что им возбуждено уголовное дело против 15 судей Конституционного суда Украины, которые отказались признавать Крым российским.

Напомним, до сих пор Следственный комитет возбуждал дела лишь против украинских силовиков, которые, по мнению СК, совершали военное преступление, обстреливая мирных граждан и защитников ДНР и ЛНР.

Для расследованиях таких преступлений в Следственном комитете создано специальное подразделение из самых грамотных сотрудников.

Судьи Конституционного суда Украины приняли решение о признании Декларации о независимости Крыма несоответствующей Конституции Украины.

Вот что заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко:

- С учетом положений действующего российского законодательства иностранные граждане, совершившие преступление в отношении российских граждан, подлежат уголовной ответственности по российскому Уголовному кодексу.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении судей Конституционного суда Украины Юрия Баулина, Василия Брынцева, Сергея Вдовиченко, Михаила Гультая, Александра Литвинова, Николая Мельника, Сергея Саса, Олега Сергейчука, Игоря Слиденко, Михаила Запорожца, Петра Стецюка, Натальи Шапталы, Александра Тупицкого, Станислава Шевчука и Виктора Шишкина".

По словам представителя ведомства, эти 15 судей украинского КС подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина".

По мнению нашего Следственного комитета, решение о признании декларации о независимости Крыма несоответствующей украинской Конституции носит дискриминационный характер и нарушает основополагающий принцип международного гуманитарного права - право народа на самоопределение, который закреплен в Уставе ООН, Международном пакте "О гражданских и политических правах", а также в решениях Международного суда ООН.

Напомним, что в марте 2014 года была принята Декларация о независимости Республики Крым и города Севастополя. Прошел референдум. По его итогам большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.

На основании заключенного международного договора Республика Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Этот договор признан Конституционным судом России соответствующим российской Конституции.

Практически сразу же после этого судьи Конституционного суда Украины приняли решение о признании Декларации о независимости Крыма несоответствующей Конституции Украины.