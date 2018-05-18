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18.05.2018 20:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава ГК "Роспан" арестован по делу о мошенничестве на 450 млн

В Москве глава группы компаний "Роспан" Никита Колесников заключен под стражу по обвинению в мошенничестве на 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа, передает ТАСС.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании Колесникову меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 июля", - подтвердила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Напомним, что по этому же делу было принято решение о пребывании под стражей бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова.

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