Московский "черный риэлтор" показал могилу своей жертвы

Столичные следователи раскрыли дело о бесследном исчезновении 57-летнего москвича. Как выяснилось, он стал жертой "черных риэлторов". Тело мужчины нашли в могиле в лесу под Рязанью.

Ранее по этому факту было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве. По версии следствия, члены организованной группы заставили москвича переоформить жилье на женщину, а потом выгнали его из квартиры. После этого мужчину никто не видел.

Пока шел его розыск, предполагаемые преступники уже сидели под арестом. Недавно один из "черных риэлторов" заключил со следствием досудебное соглашение. Он рассказал, что подельники убили потерпевшего, тело вывезли в Рязанскую область и там похоронили в лесопосадках. Тело было обнаружено там, где указал подследственный.

Расследование резонансного дела продолжается.