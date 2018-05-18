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18.05.2018 22:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Московский "черный риэлтор" показал могилу своей жертвы

Текст: Сергей Бабкин

Столичные следователи раскрыли дело о бесследном исчезновении 57-летнего москвича. Как выяснилось, он стал жертой "черных риэлторов". Тело мужчины нашли в могиле в лесу под Рязанью.

Ранее по этому факту было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве. По версии следствия, члены организованной группы заставили москвича переоформить жилье на женщину, а потом выгнали его из квартиры. После этого мужчину никто не видел.

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Пока шел его розыск, предполагаемые преступники уже сидели под арестом. Недавно один из "черных риэлторов" заключил со следствием досудебное соглашение. Он рассказал, что подельники убили потерпевшего, тело вывезли в Рязанскую область и там похоронили в лесопосадках. Тело было обнаружено там, где указал подследственный.

Расследование резонансного дела продолжается.

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