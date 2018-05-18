Орловского чиновника осудили за щедрость

В Орловской области суд вынес обвинительный приговор по делу о присвоении и растрате в отношении теперь уже бывшего главы сельского поселения. Об этом сообщает прокуратура региона.

Мужчину признали виновным по статье 160 УК РФ "Присвоение и растрата чужого имущества с использованием своего служебного положения".

Чиновник незаконно премировал себя и своих подчиненных. В общей сложности он выдал из местного бюджета поощрения на 152 тысячи рублей. Данную сумму признали ущербом, причиненным казне.

- В ходе следствия он добровольно возместил 21 тысячу рублей, - рассказала старший помощник облпрокурора Елена Семина. - В рамках уголовного дела был заявлен гражданский иск о взыскании с него оставшейся суммы.

Иск был удовлетворен - чиновника обязали вернуть премии в бюджет. Также его наказали уголовным штрафом в размере 100 тысяч рублей и на три года лишили права работать в органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу пока не вступил.