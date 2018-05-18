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18.05.2018 13:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой шестилетнего мальчика задавило бетонной плитой

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Богородицке Тульской области на ребенка во время прогулки упал кусок старой бетонной ограды. По данному факту региональным управлением СК России возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ведомства Зинаида Каминская.

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По данным следствия, ЧП произошло накануне вечером у одного из многоквартирных домов Богородицка. Дети играли рядом со старым бетонным забором, когда на шестилетнего мальчика неожиданно упал кусок ограждения.

От полученных травм мальчик через несколько часов скончался в больнице.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" (часть 1 статьи 109 УК РФ). Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также установить ответственных за содержание этого ограждения.

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