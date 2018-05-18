Под Тулой шестилетнего мальчика задавило бетонной плитой

В Богородицке Тульской области на ребенка во время прогулки упал кусок старой бетонной ограды. По данному факту региональным управлением СК России возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ведомства Зинаида Каминская.

По данным следствия, ЧП произошло накануне вечером у одного из многоквартирных домов Богородицка. Дети играли рядом со старым бетонным забором, когда на шестилетнего мальчика неожиданно упал кусок ограждения.

От полученных травм мальчик через несколько часов скончался в больнице.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" (часть 1 статьи 109 УК РФ). Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также установить ответственных за содержание этого ограждения.