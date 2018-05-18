Получасовая гроза парализовала Тулу

В Туле после грозы не работают светофоры, улицы превратились в реки, а на трамвайные пути сошел сель.

Гроза, сопровождаемая сильнейшим дождем и шквалистым ветром, обрушилась на Тулу около 13 часов. Стихия бушевала примерно полчаса, за это время город оказался практически парализован. Светофоры в городе не работают. Как сообщили в пресс-службе мэрии, молния ударила в вышку ТГЭС. "В данное время специалисты управления транспорта и дорожного хозяйства проводят объезд города для выявления неработающих светофоров и принятия дальнейших мер", - сообщили в пресс-службе.

Центр Тулы затоплен. Вода на центральных магистралях - Красноармейском проспекте, улицах Советская и Демонстрации - поднялась до уровня фар легкувушек. Она даже заливалась в автобусы, когда те открывали двери на остановках. В микрорайоне Красный Перекоп на крутом спуске песком занесло трамвайные рельсы. Трамваи встали, и тут же их колеса оказались затянуты песком и гравием на несколько сантиметров. В некоторых офисных зданиях в центре Тулы даже залило первые этажи.

Отбушевав в Туле, гроза ушла на север - в сторону Москвы.

Городские власти еще не могут в полной мере оценить последствия разгула стихии.