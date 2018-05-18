В Белгороде школьники выложили в Сеть видео с избиением подростка

Ученика белгородской гимназии госпитализировали после драки: по словам родственников мальчика, его избили подростки, все происходящее сняли на камеру и выложили в Сеть.

О случившемся "РГ" рассказала бабушка пострадавшего. Она лежит в больнице и о драке узнала от внука: "По его поведению и состоянию я поняла, что случилось что-то неладное".

Как пишут в соцсетях, избивая, подростка унижали, ставя на колени и заставляя просить прощения. В этой компании были даже девочки.

Видео стали удалять, однако, родственники пострадавшего сохранили запись, которая, по их словам, позволит доказать, что школьник защищался от напавших на него подростков.

В настоящее время полиция начала проверку по факту драки. В школе инцидент не комментируют, а за состоянием здоровья подростка наблюдают медики.