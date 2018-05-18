В Липецке строитель погиб от удара молнии

В Липецке на одной из стройплощадок во время грозы погиб 56-летний мужчина. От удара молнии строитель, по словам его коллег, скончался на месте.

Как сообщили в региональном СУ СКР, по факту гибели человека начали проверку. Известно, что трагедия произошла на стройке по улице Свиридова, и от удара молнии пострадал еще один человек - 30-летний мужчина, который в составе той же бригады проводил монтажные работы.

Сейчас пострадавший госпитализирован, а следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В СК СКР по Липецкой области отметили, что тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.