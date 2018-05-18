В центре Орла утонул подросток

В Орле спасатели извлекли из реки Оки в центре города тело утонувшего 13-летнего подростка, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

ЧП произошло накануне вечером. Очевидцы сообщили в пожарно-спасательную службу о том, что в Оке около моста Дружбы утонул подросток.

- К месту происшествия была направлена поисково-маневренная группа, - рассказали в ГУ МЧС. - Спасателями из воды было извлечено тело подростка 2005 года рождения. На месте работал психолог. Обстоятельства уточняются.

Это уже второй несчастный случай за последние дни. Ранее в Оке утонул 24-летний местный житель. В МЧС отмечают, что основными причинами происшествий на воде являются купание в необорудованных местах, самонадеянность и недостаточный надзор родителей за детьми.

К слову, официально купальный сезон в Орле стартует только 1 июня.